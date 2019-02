Ana Torroja vence sus miedos

Es imposible un reencuentro con el grupo Mecano

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Ana Torroja confesó que no obstante los logros obtenidos en su etapa como solista, siempre estuvo consciente de que jamás superaría el éxito que alcanzó con Mecano.

“Cuando me lancé a esta aventura, sabía que no superaría a Mecano, que era algo imposible de lograr. Ni siquiera sabía cuánto tiempo estaría de solista y siempre he sido muy consciente de eso”, declaró .

Tras 11 años de trabajo al lado de Mecano, en 1997 Ana Torroja se lanzó en solitario a través del disco “Puntos cardinales”. “A contratiempo” fue el primer sencillo en promoción y le siguieron “Como sueñan las sirenas” y “Partir”.

“Nunca quise sustituir a Mecano siendo solista porque mi camino era uno y Mecano tenía el suyo”.

Ana Torroja admitió que al iniciar su propio camino sintió miedo de apostar por ella misma sin el apoyo ni la compañía de los hermanos José María y Nacho Cano con quienes logró trascender las fronteras de la música. “Tuve todos los miedos. Realmente tomé la decisión porque necesitaba seguir cantando, tenía ganas de crear y escribir canciones. Nacho y José estaban haciendo sus proyectos personales y entonces dije: ‘voy a lanzarme a ver qué pasa’, y sin saber si iba a ser un disco único que ahí quedaría o si me iba a llevar a otro sitio”.

Hoy, la intérprete de temas como “Ya no te quiero” y “Veinte mariposas” suma más de dos décadas como solista y es más tiempo del que reunió con Mecano.

“Tomar la decisión fue un acto de valentía, pero eso no quería decir que no tuviera miedo, tenía muchos miedos y muchas inseguridades. Sin embargo, a medida que salían las canciones, que notaba la respuesta de la gente y me subía a los escenarios, aprendí a comunicarme con la gente, pero comunicar lo que quería decir Ana Torroja. Así fui aprendiendo y sintiéndome más segura”.

Ana Torroja analiza que al concluir la etapa de Mecano bien pudo dedicarse a realizar otro oficio, pero optó por volver a la música ante la necesidad de seguir cantando, aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues varias veces ha pensado en tirar la toalla.

“Ha sido por momentos en los que estás cansado o no encuentras cuál es tu sitio realmente en la música. Son momentos en los que a lo mejor tienes menos trabajo y no sabes si es porque a lo mejor a la gente no le interesas. No sé, son muchos años y he pasado por muchos ratos así”.

Pero continúa porque la música es lo que le apasiona realmente en la vida.

“Y porque tengo un ángel, una estrella que siempre se aparece en el momento que uno está un poquito como indeciso. Ese alguien me abre una puerta y veo que es el camino que debo tomar. Como me encanta lo que hago y lo disfruto, aquí sigo mientras tenga ilusión”.

Aunque los seguidores de Mecano piden reencuentro de sus integrantes, la cantante es contundente al decir que se trata de un sueño imposible de cumplir.

“Cada vez que saco un trabajo nuevo me lo piden los fans, pero ya está muy claro que eso es prácticamente imposible”, aseguró.

De México, Ana Torroja tiene los mejores recuerdos. Es un país al que ve como “un gran y verdadero amigo, de esos amigos que siempre están ahí cuando los necesitas. No vivo en ningún lado, voy y vengo, soy ciudadana del mundo”, concluyó.

