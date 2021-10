Ana Valeria Becerril sintió estar “maleducando”

En “Mi novia es la revolución” se creía una villana

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Me considero alguien metódica, rayando en lo aburrido, pero la cámara dice lo contrario”, indica divertida Ana Valeria Becerril, actualmente la actriz joven con más personajes rebeldes en pantalla.

La chica de 24 años tiene esa característica en la serie “Control Z”, y en los filmes “Muerte el verano”, de reciente estreno y ahora en “Mi novia es la revolución”, que compite en la 36a. edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

“Me estoy dando cuenta que eso me está pasando, aunque en mi vida no me considero rebelde”, reflexiona sin dejar de reír.

En “Mi novia es la revolución”, situada en 1993, interpreta a una adolescente que gusta del rock, se mete a las casas ajenas a robar y entabla una relación de amistad y amorosa con otra chica menor, apenas descubriendo la vida.

Marcelino Islas Hernández es el director y su hija Sofía, de entonces 14 años, la coprotagonista.

Había escenas donde Ana batallaba consigo misma: tenía la sensación de estar “maleducando” a su compañera de reparto y, por otro, le preocupaba que no se le saliera la manera de hablar actual, lanzar un güey sin problema.

“De pronto le decía a Marce (el director) que cómo le iba a pasar el cigarro a su hija si tenía 14 años, me sentía la gran villana de la ficción y la realidad (risas). Lo que me llena de orgullo fue que vi su crecimiento: el primer día Sofia llegó siendo una niña tímida, hablaba bajito y conforme fue avanzando el rodaje, se fue soltando y terminó siendo mujer, como en la película”, recuerda.

“Pero lo que más me costó fue que no me saliera el “slang” de ahora, donde se dice a todo güey, Marce nos decía que en aquella época solo se decía casi de insulto, ahora ya se usa como pronombre”, agrega.

“Mi novia es la revolución” cuenta en su elenco con Flor Edwarda Gurrola, Renata López, Martha Claudia Moreno, Paco Rueda, Mauro Sánchez Navarro, Verónica Langer, Ana Lorena Rodríguez y Pedro Hernández.