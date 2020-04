Anahí reconoce el error que cometió con sus enfrijoladas; pero lo agradece

MÉXICO.— Luego de que la cantante y actriz Anahí, se convirtiera en tendencia en redes sociales por su receta para hacer enfrijoladas, ha aceptado que su video sí es muy cómico.

Además aprovecho para comentar que no es un video reciente, sino que tiene casi un año de haberse subido a su canal, pero que alguien lo encontró y retomó, y le agradece por ello.

A través de su cuenta de Twitter, Anahí compartió algunos tuits en los que respondió a las miles de burlas y críticas generadas por un video en el que "cocina" enfrijoladas.

En uno de sus mensaje comentó que se rio como hace mucho no lo hacía, pues el video que se hizo viral ya ni lo recordaba, pues hace mucho tiempo que lo grabó y subió a su canal de YouTube.

De igual modo, en el mismo tuit aseguró que nunca le prestó atención, pero ahora con todas las reacciones generadas se ha dado cuenta que se la "voló".

Les tengo q confesar q en medio de todo lo q estamos viviendo y días q han sido muy duros en la vida de todos , me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención , efectivamente me la volé. 😂😂😂🙌🏻🙈