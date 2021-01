Anahí revela que se contagió de Covid durante el tributo a RBD

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de una semana de haber estado enfrentando al coronavirus, este miércoles Anahí contó los detalles de cómo se contagió y su experiencia familiar ante este reto.

El seis de enero y luego de que se diera a conocer la noticia de que su esposo, el político Manuel Velasco, diera positivo a Covid-19, la actriz confirmó en su cuenta de Instagram que tanto ella como su esposo y sus dos pequeños hijos estaban tomando todas las medidas de sanidad necesarias para combatir la enfermedad, sin embargo no confirmó que ella estuviera contagiada.

Contagió a su esposo

Este miércoles, cuando ya todo se encuentra mejor, la actriz decidió confesar que fue ella quien contagió a su esposo tras contraer el virus en el concierto tributo a RBD.

Anahí junto a sus excompañeros del grupo musical se reunieron el pasado 28 de diciembre para una transmisión virtual en la que sólo estuvo presente el equipo de producción y aunque asegura que se extremaron las precauciones, no fue suficiente.

"Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD", afirmó Anahí a través de Instagram.

"Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagie. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido", agregó.

En recuperación

Asimismo la cantante compartió el momento en el que le realizan la prueba de antígenos, que se utiliza en pacientes que se han recuperado de los síntomas que causa el Covid-19, esta detecta ciertas proteínas del virus presentes en el cuerpo.

En el caso de Anahí, sus dos hijos y su esposo, todas fueron negativas.

Además su médico solicitó una muestra de fluido nasal o de garganta (PCR) para confirmar el resultado.

Fue asintomática

"Fui completamente asintomática, pero desgraciadamente contagie a mi esposo, él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos", detalló.

Mientras tanto, la también modelo de 36 años aseguró que se encuentra positiva e hizo una reflexión sobre el cuidado ante la pandemia y agradeció a sus fans por los mensajes de apoyo, así como al personal de salud.

"La pesadilla pasó y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones".

"A todos los doctores, enfermeros y todo el personal de salud que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos todo el respeto, amor y gratitud. Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena para poner la salud en riesgo. Nada".