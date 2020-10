Anahí y Christian Chávez cantan juntos “Sálvame” en Tiktok

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La cantante y actriz Anahí lanzó un reto en Tiktok en donde anima a sus seguidores a cantar con ella "Sálvame", el clásico del grupo al que perteneció, RBD.

Christian Chávez le respondió y cantaron juntos. A través de un video compartido en la red social, Christián Chávez cantó junto a Anahí una de las canciones más emblemáticas de la agrupación juvenil.

Emoción en los fans

Entre los comentarios se puede leer a fans de la agrupación que festejan el dueto. "Me traen recuerdos, los amo RBD", "la esperanza que mi 2020 necesitaba", "te juro que solo los vi y casi me da el paro. La emoción que siento es indescriptible, me encantan": dicen sus seguidores.

En los comentarios del video de Anahí recuerda a sus seguidores sobre la reunión virtual que tendrán los integrantes de RBD el 26 de diciembre.

Anitta se une

La cantante brasileña Anitta también se unió al reto y compartió su dueto con Anahí.

Reencuentro de RBD

El 30 de septiembre Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, quienes formaron parte de la banda musical mexicana RBD, anunciaron que unirán sus voces en un concierto en vivo este diciembre, 12 años después de su última presentación.

Con el título de "Ser o parecer", en honor a una de las canciones más populares de la agrupación, el espectáculo "es un regalo de Navidad de nuestra parte para los fans", indicaron los artistas.

Presentado como "un homenaje a la Generación Rebelde", el show será un recital digital de unas dos horas, que tendrá lugar el 26 de diciembre y se transmitirá desde México.

Los cuatro artistas compartirán el escenario y se pasearán por la música y los bailes que convirtieron a RBD en un fenómeno internacional.