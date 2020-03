André Montes, novio de Yalitza Aparicio, "un golpeador y machista"

André Montes, novio de Yalitza Aparicio, es acusado de machista y golpeador, declaró su expareja Wendy Ahumada, con quien tiene un hijo.

Wendy Ahumada, de 23 años, conoció a André Montes en 2012 cuando ingresó a una preparatoria en Oaxaca. Él le solicitó amistad a través de Facebook y al poco tiempo comenzaron una relación.

La joven ofrece una entrevista a la revista TvNotas en la que cuenta detalladamente cómo ha sido su relación con el novio de la actriz de "Roma".

En 2017, Wendy Ahumada se embaraza y durante seis meses vive con su ahora expareja en el Estado de México. Aunque no están casados, André si le dio su apellido al niño.

En un principio, cuenta que todo marchó bien, él trabajó como ayudante de odontólogo, pero como vivieron en casa de unos tíos, no tenían privacidad y comenzaron a tener problemas.

Lo acusa de agresivo

Hubo agresiones, confiesa Wendy, en una ocasión la bajo de las escaleras del pelo, sin motivo aparente, y aunque, luego pidió perdón y prometió no volver a agredirla, lo volvió a hacer.

Los problemas continuaron y en 2018 se separaron, la familia de él dijo que Wendy Ahumada estaba loca, y ella vuelve con sus papás. Luego de unos meses, él la busca nuevamente y se reconcilian, y comienzan a vivir juntos nuevamente en Oaxaca.

Conoce a Yalitza Aparicio

André Montes y Yalitza Aparicio se conocen en septiembre de 2019 en un baile. Él viajaba a Tlaxiaco, de donde es originaria la actriz, para trabajar en el consultorio de un tío.

Esa noche, cuenta Wendy Ahumada, ellos bailaron juntos y André le mandó una fotografía en la que le dice que había conocido a Yalitza Aparicio, que pensaba que era pesada, pero que no erá, sí, aunque dijo que estaba fea.

Comienza la relación

De acuerdo con la entrevista que publica TvNotas, a partir de esa fiesta, André y Yalitza comienza a frecuentarse y para el cumpleaños de André, lo celebra con Yalitza y otros amigos en un bar de Oaxaca.

Aunque él le negó a Wendy Ahumada que había salido con Yalitza, unas fotos lo confirmaron. Comenzaron las discusiones y André buscó la oportunidad para terminar con ella, pero antes la dejó con una deuda de 30 mil pesos, dinero que iba a servir para el bautizo del hijo de ambos, y que finalmente fue utilizado para la fiesta de cumpleaños de André.

En la fiesta, Yalitza Aparicio llegó con dos amigos, y ahí conoció a la pareja de André y su hijo. "La trataron como una celebridad. Yalitza Aparicio está consciente que André tenía pareja y un hijo", dijo la joven.

Les manda un mensaje

Wendy Ahumada le manda un mensaje a la actriz de "Roma", en el que le dice: "No sabes el alacrán que me quitaste; es mujeriego, me golpeó hasta embarazada y me endeudó" . En cuanto a André, sólo le pide que sea responsable y se haga cargo de la manutención de su hijo.

