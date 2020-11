Andrea Escalona furiosa por que se dijo que su mamá murió por brujería

La conductora mostró su molestia en cuanto a las declaraciones que un supuesto amigo hizo sobre la muerte de Magda Rodríguez.

MÉXICO.— Andrea Escalona se dijo muy molesta con la publicación de una revista en la que se aseguró que la muerte de su madre, la productora Magda Rodríguez se debió a que alguien le había hecho brujería.

En entrevista, la conductora aseguró que sí le dolió que hubieran publicado esa clase de información, pues su madre tenía una gran relación con dicho medio.

En un vídeo, la conductora señaló que “no le gusta” que se realicen ese tipo de notas sobre la muerte de Magda Rodríguez, pues "su mamá es un ser de luz que no tiene nada que ver con la brujería".

"Sí me lastimó porque Magda en vida tenía una súper buena relación con esa revista [....] Cada quien se maneja y ve su contenido, está bien, pero no lo apruebo y no me gustó en absoluto", puntualizó la también actriz.