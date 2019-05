Andrea Escalona niega que haya rivalidad entre compañeras de “Hoy”

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Antes de la incursión de Marisol González al matutino “Hoy”, se mencionaba que entre Andrea Escalona y Janet García había una rivalidad sensual, pero ahora, con la tercia de bellezas, la conductora niega que haya una lucha de egos y por el contrario, lo que se conformó es una gran mancuerna.

Una publicación compartida de HOY (@programahoy) el 22 May, 2019 a las 8:16 PDT

Para la hija de la productora Magda Guzmán, cada una de las mujeres de esta tripleta no sólo aporta el lado sexy de la emisión.

“Ante todo, hay un gran respeto a nuestra actividad en la emisión, Janet en el clima, Marisol aporta también en el segmento deportivo y muestra su faceta de mamá y yo que también trato de hacerla pasar bien al público en varios espacios como “Canta la palabra”.

Para Andy -como le dicen de cariño en la pantalla- su sueño era estar en una revista matutina.

“Imagínate, ser lo primero en el día que vea el público. No ha sido nada fácil porque no comencé como un elenco base, pero me siento cobijada por cada uno de los conductores, han sido los mejores maestros”.