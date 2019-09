Andrea Escalona todavía quiere a Daniel Bisogno

Andrea es la nueva "Doña Inés" en el Tenorio Cómico.- Foto: Instagram Andrea Escalona y Daniel Bisogno aún se divierten juntos ❮ ❯

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Andrea Escalona empieza su participación en la obra “El Tenorio cómico cuarta transformación” como Doña Inés.

Dentro de los actores que participan en la obra se encuentra su expareja Daniel Bisogno, quien hace algunos chistes refiriéndose a la relación que tuvo con Escalona hace 10 años.

“Los chistes de Bisogno me dan risa, no me incomodan, él y yo bromeamos todo el tiempo, hasta cuando terminamos nos reíamos, no nos tomamos las cosas muy en serio, si después de 10 años no te puedes reír de las cosas, pues necesitas ir a terapia, este no es el caso. Nosotros hacemos bromas, pero nos respetamos, además yo lo quiero muchísimo”.

Cuando Andrea Escalona tomó el papel de Doña Inés en la obra surgieron algunos comentarios acerca de que le robó el personaje a Yanet García, pues anteriormente ella lo interpretaba. Sin embargo, Andrea mencionó que con Yanet la relación es muy buena, “nos prestamos los brillos, las cremas y ahora hasta a Doña Inés“, dijo.

La salida de “La chica del clima” del Tenorio cómico se debió a que finalizaba su contrato y fue ahí cuando Gou, el productor, contactó a Andrea Escalona para que fuera el rostro de la amante de Tenorio en la historia teatral.

“Ella (Yanet) tuvo su oportunidad, ahora la tengo yo, pero eso pasa siempre, sale un actor y luego entra otro, la profesión es así, por ejemplo yo estaré en la obra hasta diciembre y no sé si se alargará hasta enero, todavía es incierto“, señaló la presentadora.

A ella le encanta formar parte de una obra que critique al gobierno, pues dijo que la comedia nace de la tragedia y sólo queda reírse de lo trágico que puede ser la política mexicana.

“Creo que frente a la tragedia que pasa con los políticos de nuestro país sólo nos queda reír, yo apoyé a AMLO pero también creo que tratar de limpiar todo es complicado, ya que no es cuestión del Presidente únicamente, es una responsabilidad de todos“, enfatizó.