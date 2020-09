Andrea Legarreta dice estar bien; combate la Covid y una neumonía

La conductora desató la angustia al ser transladada en cápsula de aislamiento

MÉXICO.— Andrea Legarreta detalló su estado de salud tras ser diagnosticada con Covid-19 al igual que su familia. En un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, mostró que se encuentra en el hospital.

"No tengo nada grave, no estoy delicada; están ellos viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo, me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, me siento bien", detalló la presentadora.