La conductora se mostró furiosa al dar detalles sobre el robo del que fue víctima su esposo e hija.

MÉXICO.— Andrea Legarreta no pudo contener su ira al hablar del robo que sufrió su esposo Erik Rubín en la Ciudad de México. La conductora con gran molestia lamentó esta situación pues aseguró que no es la primera vez que les sucede algo así.

En el matutino de Televisa, Andrea mostró su postura al respecto de esta lamentable situación que atravesó Erik Rubín tras ser víctima de un asalto mientras que iba a bordo de su automóvil.

En “HOY”, la presentadora estelar se mostró molesta, decepcionada y dolida, porque pese a lo que muchos creen a su esposo no le dieron trato prioritario.

Andrea Legarreta explicó que el cantante tuvo que acudir a la policía después de haber sido despojado de sus pertenencias, fue así como las autoridades le dieron seguimiento a su caso.

La ex actriz reveló que esta lamentable situación que vivió el integrante de “Timbiriche” ya la había vivido hace algunos años cuando entraron a la casa en la que residían. En aquella ocasión se llevaron cosas de gran valor.

Pero que lo peor de ser víctima de un robo es que la persona pierde la paz y la tranquilidad de estar en un lugar sin el temor de ser asaltado. Y señaló que ahora su hija vivirá con el trauma de ver cómo su padre fue amenazado con una pistola.

“Lo que nos roban va más allá de un objeto, es la paz [...] No se trata de que si traes algo caro o no [...] Lo triste es que no te puedas poner lo que traigas”, aseveró la conductora.