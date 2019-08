Andrea Legarreta responde a las acusaciones de Alfredo Adame

Alfredo Adame enfrenta un nuevo pleito pero ahora contra Andrea Legarreta, a quien la acusó de serle infiel a su esposo con un ejecutivo de Televisa.

Andrea decidió no quedarse callada y aprovechó las cámaras del programa “Hoy” para manifestar su sentir tras las acusaciones.

Te puede interesar: Julián Gil admite que no extraña a su hijo Matías

“Los que me conocen desde hace años saben que callarme ante situaciones injustas no va conmigo, evidentemente tengo que hablar por mí y por la violencia en contra de las mujeres”, dijo Andrea Legarreta.

Explicó que las ofensas y calumnias en su contra buscaban herirla y afectar directamente a su familia, algo que no se puede permitir. “Siempre he defendido la unión familiar, los valores pero sobretodo también he hecho énfasis en que nada justifica la violencia”, explicó.

“Esas declaraciones del señor Alfredo Adame son violencia de género y no lo ha hecho solo conmigo sino con otras mujeres, empezando con la mamá de sus hijos”, añadió.

Te puede interesar: Alfredo Adame arremete contra Andrea Legarreta, la acusa de infiel

Andrea Legarreta aseguró que todas las declaraciones de Alfredo Adame son “difamatorias” y que más allá de la frustración que sintió por los ataques, quería hablar del tema para que las mujeres que se sientan identificadas rompan el silencio tras ser violentadas.

Pide orientación

“Lo único que voy a hacer es proceder sobre el derecho que me corresponde. He pedido a la producción que nos oriente a las mujeres en temas de la violencia de género”, dijo.

Para ahondar en el tema, el programa “Hoy” anunció que tendrá una mesa panel de expertos en su transmisión de mañana, donde hablaran acerca de la misoginia y violencia.

Andrea Legarreta enfatizó en que nadie le ha regalado nada en su trayectoria como conductora de televisión. “Trabajo desde que tenía 8 años de edad; no he tenido la necesidad de que nadie me regale nada y mucho menos por hacer las cosas que el señor dice que hice”, dijo al borde del llanto.

Tras defenderse, Andrea recibió el apoyo en redes sociales de decenas de colegas quienes aplaudieron su acción de no quedarse callada.

Te puede interesar: Cynthia Klitbo denunciará a Jesús Ochoa por “platanazo”