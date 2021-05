Andrea Meza casi deja Miss Universo por su madre

Andrea Meza casi renuncia al certamen de Miss Universo.

Su madre Alma Carmona Jaquez habló con Al rojo vivo (Telemundo) sobre el triunfo de la reina de belleza mexicana y sobre una crisis de salud que casi pone en juego su corona.

"Entró en un colapso nervioso", cuenta sobre su hija al enterarse de que a Alma le habían detectado un tumor.

"Me encontraron un tumor, todo fue muy inmediato. Entré a cirugía", recuerda Alma, quien no puedo acompañar a su hija en la recta final de Miss Universo por esta enfermedad, de la que no dio más detalles.