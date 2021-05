Recientemente en redes sociales se ha desatado una teoría que dice que la Miss Universo es hija de la cantante, esta idea la "confirma" una periodista.

MÉXICO.— Andrea Meza y Ana Gabriel han sido relacionadas, esto luego de que se especulará que la cantantes es la mamá de la ganadora de Miss Universo 2020.

La teoría que ha empezado a generar dudas surgió tras un vídeo en el que se relacionaba a las dos figuras públicas debido al supuesto parecido físico que ambas tienen. En dicho clip se aseguraba que Andrea Meza sería hija biológica de la cantante Ana Gabriel, e incluso supuestamente ella admite que es hija de la cantante.

“Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema”, es lo que se escucha en el vídeo difundido por cuentas de YouTube