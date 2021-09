Andrea Meza, la Miss Universo que menos tiempo tendrá el título

Mexicana “hace rendir los días” al ser Miss Universo

NUEVA YORK (AP).— La mexicana Andrea Meza no se inquieta por ser la Miss Universo que menos tiempo tendrá para ostentar ese título. Tampoco por ostentarlo durante una pandemia que parece no remitir.

“Al principio sí me sentía un poco triste, pero llegué a la competencia con eso en la cabeza, sabía que iba a ser un reinado corto, por lo mismo llegué decidida a aprovecharlo al 100% y hacer rendir cada uno de mis días como Miss Universo”, explicó la mexicana durante un acto en Nueva York.

Andrea, la tercera mexicana en ser coronada Miss Universo, tendrá el reinado más breve de la historia debido a la pandemia del Covid-19. Fue coronada en mayo de este año luego que no hubo certamen en 2020, y la próxima edición podría ser este mismo diciembre.

“También tenemos que tener en cuenta que (con) la situación global que estamos viviendo hay muchas cosas que no se pueden hacer como en el pasado”, indicó. “Con eso en la mente, yo hago todo lo que puedo y me entrego al ciento por ciento”. Y bueno, agregó, la fecha en que terminará su reinado “no está escrita en piedra”, añadió sonriendo. “Quien sabe, quizás no sea en diciembre”.

Activista

La mexicana de 26 años de edad está dedicada, de hecho, al activismo en varios frentes y se puso manos a la obra para ayudar a la Comisión Latina sobre el Sida, una organización sin ánimo de lucro que combate el contagio de esa enfermedad y el virus VIH entre los hispanos de Estados Unidos.

Andrea fue nombrada en la presentación Madrina de la comisión para este año.

“Vengo de un país donde hablar de Sida y hablar de VIH es un tabú, donde aún no podemos hablar libremente del tema, donde todavía la gente desconoce todo el apoyo que se puede obtener, de todos los medicamentos que están al alcance”, afirmó.

También dijo sentirse “muy honrada” de colaborar con la organización y “muy comprometida” a ayudar a su causa, “independientemente de un título o una corona”.

El Sida sigue afectando de forma desproporcionada a los hispanos en Estados Unidos. Guillermo Chacón, presidente de la comisión, apuntó a la AP que los hispanos representan el 22% de nuevas infecciones de VIH en el país.

Andrea Meza sucedió a Miss Universo 2019, la sudafricana Zozibini Tunzi, quien por cuestiones de la pandemia tuvo el reinado más largo de la historia.

La entrevistada estudió Ingeniería de Sistemas y trabaja como activista por los derechos de las mujeres, además de promover el turismo en su estado natal, Chihuahua. También ha recaudado fondos para personas de escasos recursos en India, Indonesia y China. Es una maquillista certificada, modelo y vegana.

Y de momento parece tener una agenda llena: participó en una celebración del Día de la Independencia de México durante la cual se iluminó el emblemático Empire State Building con los colores de su bandera: rojo, blanco y verde.

Las otras mexicanas en ostentar el título de Miss Universo han sido Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010).

