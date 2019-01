Andrés García cree saber dónde está enterrada la mamá de Luis Miguel

Andrés García durante una entrevista al programa “Ventaneando” habló sobre una anécdota que vivió con Luisito Rey, padre de Luis Miguel, misma que le daría una sospecha de donde se encuentra enterrada Marcela Basteri.

El actor recordó que en una ocasión Rey lo llevó a que conociera su nueva casa, la finca Las Matas, ubicada a las afueras de Madrid, pero hubo varias actitudes que lo hicieron sospechar que ocultaban algo oscuro en el lugar.

García comenta que estuvieron esperando al cuidador de la casa por más de 40 minutos, ya que él tenía las llaves, ahí empezó a sospechar algo, sin embargo al entrar a la finca con Rey, su hermano y el cuidador, notó a los tres muy nerviosos y esto aumentó cuando llegaron a la alberca.

Sospechosos

“¿A qué viene esta actitud?, el cuidador era un vecino y dice ‘bueno ya, cerramos esto don Luis, ¿verdad?, no se le abre a nadie,¿verdad?..’ como si hubiera ahí un tesoro o algo muy tenebroso” cuenta el actor.

Al verlos tan espantados supo que ahí había pasado algo.

Poco después de ese extraño acontecimiento salió la noticia de que Basteri probablemente no regresaría.

“Siempre me quedé yo pensando ‘¿no será esa casa donde le hicieron algo a Marcela?, y a lo mejor hasta ahí la enterraron'”, recordó.

García insistió que Luis Rey veía muy nervioso la alberca.

“Corresponde a las autoridades investigar, hay aparatos muy modernos que a lo mejor te pueden averiguar si está debajo del piso de la alberca o está en el jardín a un lado, no lo sé”, continúo.

Lo anterior no había sido revelado para no lastimar a la familia de Luis Miguel, además de que en esa época no se daba por desaparecida a Marcela, simplemente decían que no quería ver a Luisito y se encontraba en Italia.

Al finalizar dijo que ya es decisión de Luis Miguel si da la orden de investigar o no.