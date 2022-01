Andrés García se retracta: no demandará a Anabel Hernández (VÍDEO)

Andrés García no demandará a Anabel Hernández.-Foto de internet Andrés García no demandará a Anabel Hernández.-Foto de internet Andrés García no demandará a Anabel Hernández.-Foto de internet Andrés García no demandará a Anabel Hernández.-Foto de internet Andrés García no demandará a Anabel Hernández.-Foto de internet ❮ ❯

Luego de la polémica que tuvieron Andrés García y Anabel Hernández, el actor se retractó y aseguró que ya no va a demandar a la periodista. Recordemos que ésta lo mencionó en su último libro "Emma y las otras señoras del narco" donde aseguraba que el galán de telenovelas tenía una relación con el narcotráfico, sin embargo, todo parece indicar que el actor tenía información errónea y poco precisa sobre el trabajo de Anabel. Esto fue lo que dijo al respecto.

"En realidad no leí el libro": Andrés García sobre Anabel Hernández

Fue a través de un vídeo que él mismo subió a su canal de YouTube donde muy enojado comentó que en dicha obra de Anabel Hernández se decía que había recibido dinero de parte del crimen organizado pero él desmintió esos argumentos pese a que en su momento reconoció que sí se llevaba con algunos "capos", sin embargo, recientemente aceptó que no había consultado la obra:

"En realidad no lo leí. Me enseñaron unas líneas extrañas y luego ella dio una explicación en un programa de televisión; no había dicho nada del dinero de los narcos... y enseñó según ella el libro donde ella hablaba de que yo tenia amigos que eran capos, lo cual es cierto. Han sido amigos míos desde hace 40 años algunos..." explicó Andrés García

Ahora, en una entrevista para el programa "De primera mano" confesó que todo se trató de una trampa, pues alguien los quiere "perjudicar" a ambos.

Andrés García detiene demanda contra Anabel Hernández

Andrés García aseguró que fue la misma periodista quien le enseñó el libro donde no se menciona nada de que él y algunos capos hayan sido socios y aseguró que tampoco se iba a poner a investigar quien fue la persona que los quiso "dañar" pues tampoco era "pa' tanto" según lo que dijo.

Asimismo se le cuestionó si ofrecería una disculpa pública hacia Anabel Hernández y respondió lo siguiente:

"No hay por qué. Pa' que se meten a hablar de mi. Una cosa es una cosa y otra es otra. Y yo ya estoy un poquito cansado",

