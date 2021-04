El actor es uno de los pocos que podría responder una de las mayores incógnitas alrededor de la vida de Luis Miguel: ¿Qué pasó con su mamá? García aseguró que no dirá nada.

MÉXICO.— Andrés García compartió en entrevista con Yordi Rosado que él supo algo de lo que sucedió con Marcela Basteri, pero de lo que no hablará, porque no quiere herir a Luis Miguel.

"Sí supe, pero no quiero hablar de eso porque obviamente es algo doloroso para Micky", "a Luis Miguel lo quiero como a un hijo, igual que a Roberto (Palazuelos)", comentó García.

Con respecto a la serie biográfica del cantante (cuya segunda temporada ya se estren ) comentó: "Es cierto lo que pusieron ahí en la serie, está correcto, está hasta bien elegido el que hizo el papel de mí", compartió sobre la primera temporada.

El actor de 79 años explicó que conoció al intérprete de "Cuando calienta el sol" desde pequeño, antes de que se convirtiera en la celebridad que es hoy, por lo que convivió de cerca con su familia.

Andrés García compartió que así como él veía a "El Sol" como un hijo, Luis Miguel lo veía como un padre.

"Una vez me preguntó, me dijo muy en serio, porque él fue un niño privilegiado, desde niño tenía una inteligencia fuera de lo común y la sigue teniendo. Me dijo muy serio, a solas, 'oye, apá, ¿no será que yo soy hijo tuyo y no de mi papá? Yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti'", relató el actor.