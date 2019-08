Andy Serkis será el director de “Venom 2”

ESTADOS UNIDOS.— La secuela de Venom está empezando a tomar forma, pues Sony Pictures ha anunciado que el actor y director Andy Serkis ha sido seleccionado para dirigir “Venom 2”, mismas que será protagonizada nuevamente por Tom Hardy.

También se ha dado a conocer que Serkis se impuso sobre los directores Travis Knight (Bumblebee) y Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes) quienes estaban considerados para el proyecto.

Según Variety, las grabaciones iniciarían en de este año para poder estrenarse en octubre de 2020.

Tom Hardy revela el misterio

El actor Tom Hardy, publicó en su cuenta de instagram, una foto de Serkis a manera de celebración de la selección de director, pero borró la foto al poco tiempo.

Tom Hardy descubrió el misterio antes que Sony; pero lo borró minutos después (Tónica)

Sin embargo, Serkis compartió una foto en su cuenta de instagram para confirmar la noticia, en la imagen se ve la portada de “Venom: Lethal protector”, lo que podría dar una pista sobre la trama de la segunda parte.

En 2017 Serkis se estrenó como director con el filme romántico “Breathe” con Andrew Garfield y Claire Foy; para 2018 regresó a la silla de director en la adaptación del libro “El de la Selva” nombrada “Mowgli” para Netflix.

Ahora que se ha dado a conocer que, el dirigirá a Hardy en la segunda parte del antihéroe de Marvel, se cree que podría mejorar el rumbo que Venom tomó en la primera entrega, logrando ahora sí, ser el villano que tanto se esperaba. Con información de Tónica

