Anel y Sara Salazar podrían encontrarse en un homenaje a José José

MIAMI.- En la próxima gala de La Musa, que honra a José José, Anel y Sara Salazar podrían encontrarse, ya que ambas, con sus familias, están invitadas al evento.

De acuerdo con información de AP, el cantante recibirá, de manera póstuma, el premio Leyenda Viva del Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Al evento están invitados José Joel y Marysol y su exesposa Anel Loreña, así como su hija menor, Sarita, y su viuda Sara, que viven en Florida.

Sara Salazar envía mensaje a Anel Noreña tras su aparición protagónica en funeral y homenajes a José José en México. https://t.co/dxpiEwcUIw — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) October 10, 2019

El cantante desbordó de felicidad cuando recibió la noticia en casa del presidente de la institución, su amigo Rudy Pérez, quien lo invitó a su casa de Miami en marzo pasado.

Después de una cena, su esposa Betsy, el cantante y un amigo en común, escucharon tocar la guitarra y cantar a uno de los hijos del anfitrión. Ya casi al fin de la velada, cuando tomaban el café, Pérez le dijo al llamado “Príncipe de la Canción” que el Salón de la Fama quería honrarlo con un premio especial.

“Emoción desmedida: lloró y lloró”

“No te puedo explicar la emoción tan grande y desmedida” que tenía, contó Pérez. “El abrazo duró media hora porque no me dejaba ir, solo lloró y lloró”, recordó el compositor y productor musical cubano-estadounidense de 61 años.

Seis meses después José José murió de cáncer sin poder recibir el premio en vida. Tenía 71 años y sus restos fueron cremados y divididos entre su familia de México y Miami.

Homenaje con grandes estrellas

Y aunque no estará presente en la ceremonia de entrega de los Premios La Musa el 24 de octubre en Miami, el salón le rendirá un homenaje que incluirá un espectáculo en el que cantarán Cristian Castro, Pablo Montero, Emmanuel y Silvestre Dangond, entre otros.

Ese mismo premio que recibirá José José de manera póstuma lo han obtenido en el pasado Raphael y Camilo Sesto.

En la ceremonia serán incorporados al salón Kany García, Ivy Queen, Willie Colón, Michael Sullivan y Chico Novarro, entre otros músicos.

Tras el fuerte y emotivo abrazo, José José le contó a Pérez que el del salón era un premio muy especial que iba a llevar siempre en el corazón porque se lo daban los compositores.

“Este se lo voy a dedicar en vida esa noche a los grandes, a los inmensos compositores que me dieron sus mejores canciones que me llevaron al mundo entero y me dieron una carrera tan digna y tan bonita como la que tengo’”, dijo, según recuerda el propio Pérez. “Estaba tan feliz”.

Se despidieron y, antes de irse, el cantante mexicano le pidió un favor muy especial al renombrado productor.

Pidió ayuda para Sarita

“Me dijo: ‘Rudy ayúdame con Sarita. Yo quiero que Sarita cante’”, rememoró Pérez, quien le aseguró que así lo haría y le pidió que le mandara unos demos para escucharla.

Sin embargo, le llamó la atención que un artista de la talla de José José estuviera pidiéndole ese tipo de ayuda, y le recordó que era muy fácil para un músico como él llamar a una disquera.

La respuesta del artista mexicano le sorprendió: “‘Sí Rudy’”, le habría dicho. “‘Pero hoy ya no estoy de moda. Creo que la gente del negocio de la música un poco me ha olvidado’”.

Intentó consolarlo

El compositor cubano intentó consolarlo, pero el intérprete de clásicos como “El triste” y “40 y 20” insistió y le dijo que sus canciones ya no sonaban en la radio y que temía que nadie respondiera sus llamadas.

Pérez no recibió los demos de Sarita, pero ella se comunicó varias semanas después con él para pedirle que orara por su padre porque estaba sometiéndose a un nuevo tratamiento de radiación.

No sabía de su enfermedad

“Yo no sabía qué tenía”, dijo el músico, quien ha trabajado como compositor, arreglista o productor con artistas como Luis Miguel, Julio Iglesias, Marc Anthony, Cyndi Lauper y Beyonce.

“Imaginé que era algo muy malo porque estaba muy delgado”, dijo tras explicar que en el encuentro de marzo en su casa José José no mencionó ninguna enfermedad.

No volvió a tener noticias de él hasta que la familia informó recientemente del fallecimiento.

Fue una persona “muy especial”

Sentado en el estudio de grabación de su casa junto a la playa en Miami Beach, describió a José José como una persona “muy especial”.

Llevaban una amistad de décadas, desde los años 80, cuando el cantante interpretó junto a Feliciano “Por ella”, una de las primeras canciones que Pérez escribió a los 18 años luego que el padre de una novia española de familia adinerada le pidió que se alejara de ella porque era muy pobre y no podría ofrecerle un buen futuro.

“José José era una persona extremadamente humilde”, recordó Pérez. “Siempre era uno de esos pocos cantantes que agradecía y que mencionaba” a los compositores.