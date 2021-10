Anette Cuburu y su tensa relación con Andrea Legarreta tras "Hoy"

MÉXICO.- Meses atrás Anette Cuburu reveló que no tiene amistad con su excompañera de Hoy, Andrea Legarreta y ahora fue ésta quien dio detalles sobre su tensa relación.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Legarreta dijo que conoció a Anette Cuburu cuando se sumó al matutino Hoy en tiempos de Roberto Romagnoli como productor.

Las declaraciones de Anette Cuburu

La conductora aseguró que Cuburu se llevaba bien con ella y con Galilea Montijo y que la amistad fue bonita hasta que ocurrieron unas declaraciones polémicas.

“Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo, ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad…La gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito", precisó Cuburu en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

"Entonces cuando yo vi eso me sacó mucho de onda y le escribí", dijo Legarreta. "Es algo delicado para ella, más que para mí. Me respondió de una manera muy agresiva, me sacó mucho de onda. Digamos que ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias, a lo mejor hay gente que le dijo: 'Andrea fue a rajar y fulanito, fulanita', ella prefirió pensar eso, que asumir el resultado de la decisión que ella tomó y entonces me escribió de una manera un poco fuerte", contó.

La respuesta de Legarreta

"Yo seré lo que tú quieras, pero no soy una rajona y como madre y mujer respeto tus decisiones y así será no soy quién para juzgar a nadie, al final creo que todos deberíamos asumir que nuestras decisiones traen a veces consecuencias', y que alguien le dijera: 'Es que Andrea dijo algo tuyo o fue a rajar', y que de la nada lo creyera, eso fue lo que a mí me dio mucha tristeza", recalcó a la vez que enfatizó que no ha hecho daño en la historia de alguien.

"Como se lo dije, 'te deseo que te vaya muy bien'. Yo creo que es una mujer de trabajo, merece ser feliz, tiene unos hijos hermosos y me dio mucha tristeza porque al final es injusto que alguien te odie o te aborrezca sin siquiera haber comprobado si era verdad o no".

Te puede interesar: Andrea Legarreta confiesa por qué pensó en renunciar a ''Hoy''