Anette y Raúl Araiza, ¿al fin están juntos?

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Anette Cuburu y Raúl Araiza están dando de qué hablar luego de que una revista de circulación nacional asegurara que mantienen una relación amorosa ahora que ambos son libres.

Cuburu estuvo casada durante siete años (2004–2011) con el directivo de Televisa Alejandro Benítez, con quien tuvo tres hijos.

En un video difundido este martes, la conductora comentó que después de su divorcio estuvo vetada de la televisión y que existía una orden que decía que no se le diera trabajo en televisión, cine y ni siquiera en teatro. “Imagínate lo que se siente, lloré mucho y me sentí muy frustrada”, comentó durante el programa “Venga la Alegría.

”Desde su divorcio con Benítez es mamá soltera, y ahora vuelve a estar en la mira de los reflectores por las versiones de su relación con Raúl Araiza, las cuales surgieron desde que eran compañeros en “Hoy” hace 11 años. En su momento se dijo que salían en secreto porque los dos estaban casados.

Cuburu desmintió el hecho e incluso comentó que “esta nota la pagó el mismo señor que me vetó durante ocho años, que me dejó sin trabajo y que yo tuve que pedir dinero prestado para los pañales de mis hijos….”

Raúl Araiza se divorció este año de su esposa Fernanda Rodríguez después de 24 años de casados, lo que informó en “Hoy”.

El conductor mencionó durante una emisión del programa que “era importante dejarlo claro para que no se malinterprete, hace unos meses Fernanda y yo pusimos pausa a nuestro matrimonio. Fue algo hablado, sentido, llorado…soy una figura pública, mas no mi familia, es por eso que comparto este comunicado para que no haya espacio para chismes ni suposiciones”, declaró Araiza.

Hace cuatro años salió a a luz que Raúl Araiza tenía una relación extramatrimonial con la actriz Elba Jiménez, una revista publicó una entrevista en la que ella dio detalles del romance que duró varios años; dicha infidelidad fue perdonada, en su momento, por su entonces esposa. Actualmente Araiza está soltero y Cuburu también; ella aclaró que está dedicada a su trabajo y al cuidado de sus hijos.

