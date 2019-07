Ángela Aguilar convence a Lady Gaga con el cover de “Shallow”

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al realizar el cover de “Shallow”, el cual recibió la aprobación de Lady Gaga previo a su publicación.

El vídeo de la cantante de 15 años acumula más de 673 mil reproducciones en su cuenta de Instagram. Con el tema, Ángela Aguilar demuestra que tiene talento no solo para la música al estilo mariachi.

A través de sus historias, la hija menor de Pepe Aguilar explicó que “Shallow” es una de sus canciones favoritas por lo que siempre quiso cantarla.

Recientemente, Ángela Aguilar anunció que cantaría la canción, aunque al principio pensó que no obtendría la autorización de Lady Gaga. Su mamá le explicó que para publicarse en el canal de Youtube del Grammy, el tema debería ser autorizado por la autora, en este caso Lady Gaga.

Cuando se enteró que Lady Gaga fue contactada para escuchar el tema y aprobarlo, Ángela aseguró sentir miedo e incluso le dijo a su mamá: “si me dice que no, me va a destrozar el corazón”.

“De repente estoy yo tocando el piano tratando de practicar y concentrarme. Y me dijo, Lady Gaga dijo que sí, practica, vas a cantarla”, relató visiblemente emocionada.

A su corta edad, Ángela estuvo nominada en dos categorías al Grammy Latino 2019 como “Mejor álbum regional mexicano” y “Mejor artista nueva”.