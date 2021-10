Ángela Aguilar llega a la mayoría de edad en México, 18 años, convertida en una joven millonaria tan solo con las ganancias de sus vídeos en YouTube.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar celebra este 8 de octubre sus 18 años de vida, convertida en una de las jóvenes promesas de la música regional mexicana, bajo el legado de la Dinastía Aguilar.

Hija de Pepe Aguilar, siendo además nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Ángela es también una de las artistas más jóvenes nominada a los Premios Grammy. Y aunque como muchos famosos no está exenta de tener "haters" (gente que publica comentarios de odio), lo cierto es que es una joven que ha demostrado tener el talento para continuar con la herencia musical de la Dinastía Aguilar.

"No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y cómo has llegado a eso, es un lujo guiarte aprender de ti y contigo y descubrirte cada día", escribió Aguilar, citado por El Universal.