Ángela y Leonardo Aguilar quizás presintieron la muerte de su abuela, Flor

Momentos antes del fallecimiento de su abuela, la cantante Flor Silvestre, Ángela y Leonardo Aguilar ofrecían una conferencia de prensa para hablar de su legado familiar y la interpretación que hicieron de una canción de su abuelo, Antonio Aguilar, en la que hacen una reflexión del amor más allá de la muerte.

"Esta canción está envuelta en tradición y en ser Aguilar, l a grabó mi abuelo y ahora nos toca a nosotros poder interpretarla , fue muy difícil porque para mí es como conectar un poco más con mi abuelo y el poder unirnos a través de la música, que cuando yo ya no esté va a quedar esto", reflexionó Ángela Aguilar.

También lee: El increíble parecido en fotos de Ángela Aguilar con Flor Silvestre

Entonces, tanto la joven de 17 años como su hermano no sabían de la triste noticia, él incluso detalló el transcurrir de sus ocupaciones hasta antes del mediodía.

"Hoy me desperté con perros xoloitzcuintles, lo más mexicano que existe en el mundo, me fui a montar mis caballos con monturas charras en Zacatecas y se lo compartí a medio millón de personas, que ya vieron lo que hago y luego me vine a hacer una entrevista hablando de este espectáculo que estamos haciendo para promover la cultura mexicana", contó Leonardo, de 21 años.