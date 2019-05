Angélica María invita a “Juntos por última vez”

Un cariño intacto

No hay mejor recompensa para Angélica María que los aplausos y el cariño que el público le brinda cuando se sube a un escenario.

Han transcurrido muchos años desde que la actriz y cantante comenzó una carrera sólida en la que mantenerse no es tarea fácil.

Y su felicidad es todavía mayor cuando comparte el escenario con artistas a los que considera sus amigos y admira.

El viernes 24 de mayo la llamada “Novia de México”, junto con Enrique Guzmán, César Costa y Roberto Jordán se presentará en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI con la gira “Juntos por última vez”. Aunque muchas veces han anunciado que se despiden, lo cierto es que el público no deja ir a sus ídolos de la época dorada del rock and roll.

“Aunque ésta creo que sí definitivamente será la última”, dice entre risas la también actriz en entrevista con el Diario.

Esta gira ha sido muy extensa, aún les falta recorrer varias ciudades del país, y llevarla a Estados Unidos, incluso España.

Angélica María considera un privilegio seguir en el gusto del público y de que nuevas generaciones también asistan a sus shows.

Lo que han preparado, adelanta la cantante, es una noche para recordar, cantar y hasta bailar porque la nostalgia también “puede dar felicidad al escuchar los éxitos de toda una vida…”.

Roberto Jordán se ha integrado a esta última gira y Angélica cuenta que la gente lo ha recibido muy bien y entre los cuatro hay una gran química en el escenario.

Con César y Enrique ni se diga, recuerda que ha compartido tantas veces el escenario con ellos, que hay muchos recuerdos y anécdotas que nunca olvidará.

Estar pronto en Mérida la hace recordar sus coronaciones como reina del cine nacional y de la televisión. Fue desde muy joven que se enamoró de la gente de Yucatán y siempre que tiene oportunidad de pasear o trabajar no puede dejar de disfrutar de su gente, de su comida, de su amabilidad.

Con “Juntos por última vez” espera que la gente disfrute mucho, la pase bien y vuelva a emocionarse con esas canciones que llegaron para quedarse.

En su caso, ha preparado un popurrí con sus mejores temas, y no podrá faltar “Eddie Eddie”, “Yo que no vivo sin tí”, “Cuando me enamoro”, y otras sorpresas que prefiere no adelantar.

“Es un concierto de casi tres horas, con orquesta, pantallas, y lo principal, que en una sola noche la gente podrá revivir muchas canciones con las que han crecido, enamorado, que más puedo decir, no se lo pueden perder”, promete la artista.

El paso del tiempo es inevitable, pero no resta las energías de la cantante por su trabajo. Por ahora, Angélica María está dedicada completamente a la gira, pero también tiene planes para volver a la actuación que más adelante revelará, pero es algo relacionado con la pantalla grande.

Un proyecto que desde hace años ha querido llevar a cabo es una gira con su hija Angélica Vale, el cual dice que todo va por buen camino para que terminando su compromiso con “Juntos por última vez” arranque por México y Estados Unidos.

Es algo que la tiene muy emocionada porque el público se lo ha pedido desde hace muchos años.

“Mérida pronto nos volveremos a ver, mi público querido, vamos con todo nuestro corazón para que juntos disfrutemos de una música que también ha conquistado nuevas generaciones. Estoy lista para comer panuchos, sopa de lima, marquesitas, queso relleno… y disfrutar de su cariño incondicional…”— Santiago Ariel Cortés Pérez

Lugar y boletos

“Juntos por última vez” se presentará el viernes 24 de mayo a las 8:30 de la noche.

Puntos de venta

ADO Mérida CAME y Valladolid, Ópticas Espadas (Gran Plaza, Montejo, Plaza Altabrisa, Plaza Las Américas, Plaza Patio), Redicom Gran Plaza, Teatro Fantasio y en la página de Tusboletos.mx

Los precios

Platino $2,450, Diamante $1,950, Diamante vista limitada $1,350, VIP $1,350, Oro $950, Oro vista limitada y General $500.