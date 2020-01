Angélica Rivera podría ser la nueva "Ingobernable" de Netflix

MÉXICO.- El programa "Chisme No Like" reveló que Netflix no pierde la esperanza de contratar a Angélica Rivera para hacer el papel que antes realizó Kate del Castillo en la serie "Ingobernable".

Angélica Rivera, vinculada con Nettlix

Cabe señalar que la revista "Proceso" había revelado a finales de año que Rivera pretendía vender su biografía con Netflix. En este proyecto relataría lo que vivió como Primera Dama de México en la residencia oficial de Los Pinos y las funciones que realizó como la esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, todo parece indicar que lo que en realidad se está "cocinando" es que ella será la nueva Emilia Urquiza, personaje que antes hacía Kate del Castillo.

¿Quién era Urquiza?

Urquiza era la esposa del presidente de México, quien es asesinado y ella es la principal acusada, por lo que lanzan una cacería para encontrarla.

"Ingobernable" es una serie web mexicana creada por Epigmenio Ibarra, Verónica Velasco y Natasha Ybarra-Klor, producida por Argos Comunicación para Netflix en el año 2017. Es protagonizada por Kate del Castillo, Alberto Guerra, Eréndira Ibarra y Erik Hayser.

La primera temporada se estrenó el 24 de marzo de 2017. Las grabaciones de la segunda temporada de la serie mexicana "Ingobernable" iniciaron en enero de 2018 y se estrenó el 14 de septiembre pasado.

Angélica Rivera celebró la Navidad junto al productor José Alberto "Güero" Castro y sus tres hijas, con lo que se sigue especulando sobre su reconciliación amorosa.

Fue Sofía Castro quien evidenció el reencuentro a través de una fotografía revelada en su cuenta de Instagram. En la imagen, la actriz aparece con sus padres y sus dos hermanas Regina y Fernanda Castro, todos lucen sueters con estampados navideños.

Angélica Rivera pasa la Navidad con el "Güero" Castro

Angélica Rivera celebró la Navidad junto al productor José Alberto "Güero" Castro y sus tres hijas, con lo que se sigue especulando sobre su reconciliación amorosa.

Fue Sofía Castro quien evidenció el reencuentro a través de una fotografía revelada en su cuenta de Instagram. En la imagen, la actriz aparece con sus padres y sus dos hermanas Regina y Fernanda Castro, todos lucen sueters con estampados navideños.

"Happy Holidays from our family to yours. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace, y se quede contigo. Feliz navidad, todo mi amor", fue su mensaje.

Desde el divorcio entre Angélica Rivera y el ex presidente Enrique Peña Nieto se han difundido muchos rumores de reconciliación entre la actriz y el "Güero" Castro.

"Reconciliación no sé de qué. Con ella yo mantengo una muy buena amistad de hace muchísimos años. El matrimonio que tuve con ella fue muy bonito, se terminó y ya, tenemos en común tres hijas y ya. Tenemos una gran amistad, tenemos una gran convivencia", detalló a mediados de año el productor.

En dicha entrevista para "El Universal", explicó que el regreso de Angélica Rivera a la televisión no es algo que "esté en sus manos".

Te puede interesar: Hija de José José revela su embarazo (Vídeo)

"Eso es algo que ella tendrá que expresar. Era una gran actriz y el hecho de que esté afuera de las pantallas no es bueno, que se active sería buenísimo", dijo.

Angélica Rivera vive con sus hijas en el extranjero y desde su último divorcio mantiene un "perfil bajo".

Síguenos en Google Noticias