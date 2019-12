Angélica Rivera y el “Güero” Castro pasan Navidad juntos

Angélica Rivera celebró la Navidad junto al productor José Alberto “Güero” Castro y sus tres hijas, con lo que se sigue especulando sobre su reconciliación amorosa.

Fue Sofía Castro quien evidenció el reencuentro a través de una fotografía revelada en su cuenta de Instagram. En la imagen, la actriz aparece con sus padres y sus dos hermanas Regina y Fernanda Castro, todos lucen sueters con estampados navideños.

“Happy Holidays from our family to yours. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace, y se quede contigo. Feliz navidad, todo mi amor”, fue su mensaje.

Desde el divorcio entre Angélica Rivera y el ex presidente Enrique Peña Nieto se han difundido muchos rumores de reconciliación entre la actriz y el “Güero” Castro.

“Reconciliación no sé de qué. Con ella yo mantengo una muy buena amistad de hace muchísimos años. El matrimonio que tuve con ella fue muy bonito, se terminó y ya, tenemos en común tres hijas y ya. Tenemos una gran amistad, tenemos una gran convivencia“, detalló a mediados de año el productor.

En dicha entrevista para “El Universal”, explicó que el regreso de Angélica Rivera a la televisión no es algo que “esté en sus manos”.

“Eso es algo que ella tendrá que expresar. Era una gran actriz y el hecho de que esté afuera de las pantallas no es bueno, que se active sería buenísimo”, dijo.

Angélica Rivera vive con sus hijas en el extranjero y desde su último divorcio mantiene un “perfil bajo”.

