Angélica Vale, criticada por no enseñar español a su hija

La actriz Angélica Vale recibió decenas de críticas luego de difundirse una entrevista a su hija, en el que la niña demuestra que ya se le está olvidando el idioma español.

En un vídeo publicado, se ve a Angélica Vale acompañada por su hija de siete años y su madre Angélica María. La niña decide dar una “nota aclaratoria” a la prensa para informar que quiere ser “directora y rockstar” y lo hace en inglés a lo que su mamá le pide que lo diga en español.

“A ver pero dilo en español” le dice la actriz a su hija Angélica Maciel, quien con dificultades logra la frase. Mientras los reporteros y su madre ríen por su “nota aclaratoria”.

El curioso momento no fue aplaudido por los seguidores de Angélica Vale pues criticaron fuertemente que la niña no sepa hablar bien en español.

“El español es un idioma para presumir, debemos estar orgullosos de él y es nuestro deber preservarlo en nuestra descendencia. Muy mal, de verdad muy molesto”, señaló uno de sus seguidores.

“También dirá que odia vivir en México?”, “Qué vergüenza que no la enseñen a hablar en español”, “Me encanta Angélica pero me decepciona que su hija no hable bien español”, fueron otros de los comentarios que recibió el vídeo.

Otros de sus seguidores aseguraron que es “una tristeza” no hablar español teniendo unos padres latinos además de cuestionarse si les daba “vergüenza” sus raíces como mexicana. “Tan bonito que es el idioma y más si son bilingües y hablan muy bien los dos idiomas”, añadieron.

También hubo quien salió en defensa de Angélica Vale al asegurar que es muy normal que los niños a esa edad tengan dificultades con el idioma.

