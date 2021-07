Angélica Vale dedica su estrella a México

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Angélica Vale le dedica su futura estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a México y dice que se siente orgullosa de haber desarrollado su carrera en español.

“Me siento muy cómoda con mi carrera en español. Estoy muy contenta. Nunca creí que un comité de americanos fuera ni siquiera a voltear a ver una carpeta que decía Angélica Vale”, afirmó en una entrevista reciente en su casa en Los Ángeles.

La cantante, actriz y comediante, protagonista de obras y musicales como “Mentiras” y “Vaselina” será reconocida en 2022 por la Cámara de Comercio de Hollywood, el grupo a cargo del Paseo de la Fama, por su trayectoria en el teatro.

La actriz contó que no pudo dormir el día que se enteró que recibiría la estrella. “Yo no tenía la menor idea de que esto me podía pasar. Fue mi esposo que de loco metió la aplicación y salió y dijeron que sí”, señaló.

“Se siente muy bonito y que me lo den por mi carrera de teatro, todavía se siente más bonito porque ahí es donde dejé todo el sudor y lágrimas”, dijo la también estrella de televisión, cuyos créditos incluyen la telenovela “La fea más bella”.

Angélica Vale explicó que se mudó a Los Ángeles hace una década por el trabajo de su esposo, el ejecutivo televisivo Otto Padrón, no por perseguir una carrera en la Meca del cine. Destacó que se mantuvo trabajando en español por decisión propia.

Y estará en muy buena compañía en el paseo. Su madre, la actriz y cantante Angélica María, develó su propia estrella en 2016.

“Lo digo y no me la creo”, manifestó Angélica.

“Qué maravilla de poder estar ahí al lado de mi mami para toda la vida. Es un honor”.

La carrera de Angélica Vale se ha diferenciado de la de su madre a lo largo de los años dedicándose mucho más que ella a la comedia y el humor. Pero en un principio, dijo que tuvo que callar las voces que la comparaban con su progenitora.

“No es fácil crecer con papás famosos, lo confieso, no es nada fácil”, afirmó. “Sí llegó un momento en el que yo decía, ¿por qué todo mundo quería que yo fuera Angélica María?”.

La actriz ya tenía varios años de experiencia profesional y aún era niña cuando una conversación con su abuela le ayudó a encontrar claridad y la fuerza para seguir adelante diferenciándose de su madre, a la que no obstante considera un ejemplo a seguir y una gran guía en su carrera.