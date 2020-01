Angelique Boyer se "jubilará" por un bebé, no por fotos íntimas filtradas

MÉXICO.— A días de que Angelique Boyer fuera exhibida completamente desnuda en redes sociales por supuestas fotos filtradas, declaró que en el momento en que ella decida ser mamá, se jubilaría de la "artisteada".

"La verdad es que si soy mamá, quiero ser mamá… es muchísimo trabajo y de verdad admiro a todas mis compañeras que llegan al foro dejando su prioridad allá afuera y tratando de concentrarse en esto (la actuación), es para apluadírselos, la verdad", expresó Angelique a medios de comunicación.

Sin embargo, esa faceta en la vida de Boyer aún se ve algo lejana.

"A mis 31 años no sé, a los 33 todavía lo puedo pensar, ¿me dan chance?", respondió la intérprete de origen francés ante la pregunta de si desea convertirse en mamá.

"Yo el día que lo haga espero no tener que venir al foro, yo he trabajado desde que tenía 8 años, entonces el día que sea mamá me jubilo y ya está", aseguró la bella actriz.

¿Fue víctima de un hackeo?

Hace unos días se filtraron unas imágenes en las que supuestamente la mujer que están sin ropa es Angelique.

En las imágenes se observa una rubia disfrutando del sol en un yate, tiene el cabello en una coleta, lentes y nada más.

Después de filtrase, se ha especulado que dichas fotos fueron tomadas durante sus vacaciones junto a su pareja Sebastián Rulli, en Tulum.

Hasta el momento, Angelique no ha revelado si fue víctima de "hackers" o si en realidad estas presuntas fotos íntimas están editadas, o si se compartieron por error.

