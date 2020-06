Ansel Elgort es acusado de abuso sexual a una menor

El actor saltó a la fama con su papel de "Augustus Waters" en la película 'Bajo la misma estrella'

LOS ÁNGELES.— El actor Ansel Elgort se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que fuera acusado de abuso sexual a una menor de edad, presuntamente en el año 2014, cundo él tenía 21 y ella apenas 17.

Fue a través de Twitter, donde la joven de nombre Gabby hizo la denuncia en contra de Ansel por lo que sucedió en el 2014. En su mensaje señalo que cuando fue atacada por el actor ella tenía 17 años y el 21.

También mencionó que el protagonista de ‘Baby Driver’ la obligó a tener relaciones sexuales, además de que le llegó a pedir fotografías desnuda.

“Fui abusada sexualmente un par de días después de cumplir 17. Él estaba en sus veintes: sabía lo que estaba haciendo. Escribo esto para poder sanar por fin y sé que no estoy sola y que se lo ha hecho a otras chicas. Ansel Elgort abusó sexualmente de mí cuando yo tenía 17”, escribió la joven.

“Ansel Elgort”:

Porque se acusó a dicho actor de haber abusado sexualmente de una menor. pic.twitter.com/mUAJ71fJ8Y — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 19, 2020

El abuso generó consecuencias que aún permanecen

La mujer ha declarado que desde que fue abusada sexualmente, sufre ataques de pánico, estrés post traumático, y asiste a terapia con un especialista.

“Cuando ocurrió, no me preguntó si quería dejar de tener sexo sabiendo que era mi primera vez y yo estaba llorando y con dolor y no quería hacerlo. Lo único que salió de su boca fue ‘Necesitamos romperte’. Yo era muy joven y él lo sabía”, continuó Gabby.

ABRO HILO DE TODO LO QUE ESTA PASANDO CON #AnselElgort pic.twitter.com/8ZSDLQPTrj — mundo.de.libros (@mundo_de_libros) June 19, 2020

¿Qué ha dicho Ansel Elgort?

Hasta el momento ni el actor, ni su entorno, se han pronunciado sobre los señalamientos en su contra.

Por su parte Gabby puso privada su cuenta de Twitter, ya que desde la denuncia los comentarios fueron en aumento y mientras algunos la atacaban, otros le decían que le creían.- Con información de redes sociales y Televisa News