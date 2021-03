Ante la crisis económica, exacadémico vende papel higiénico

Raúl Sandoval es otro de los exparticipantes de “La Academia” que ha tenido que adaptarse ante la crisis económica derivada de la pandemia, y ante la falta de espectáculos musicales ha decidido emprender en el negocio del papel higiénico y servitoallas.

“Siempre he tratado de poner los huevos en diferentes canastas. He tratado de que no sea, la única entrada. Entonces, entre movimientos y cosas, de repente cobro algo de lo que se me debía y me empecé a mover en otras cosas, como el negocio del papel, vendiendo en algunas empresas papel higiénico y servitoallas”, comparte el intérprete en entrevista con “De Primera Mano”.