Ante las quejas de supuestos malos tratos, Ellen DeGeneres dice: “lo lamento”

LOS ÁNGELES (AP).— Ellen DeGeneres se disculpó con el personal de su programa en medio de una investigación interna de la compañía por denuncias de un ambiente laboral difícil e injusto.

“El día uno de nuestro programa, le dije a todos en nuestra primera reunión que ‘The Ellen DeGeneres Show’ sería un lugar de felicidad, nadie alzaría jamás la voz, y todos serían tratados con respeto”, escribió Ellen. Algo cambió, expresó, “y por eso, lo lamento”.

En un comunicado por separado, el estudio de Warner Bros. indicó que los “primeros hallazgos” de la investigación revelaron lo que calificaron como algunas fallas en el manejo diario del programa.

El memorando de Ellen y la investigación de la empresa matriz del estudio le siguen a un reporte en “BuzzFeed News” en el que un empleado actual y 10 exempleados se quejaron sobre asuntos que incluyen haber sido despedidos tras tomarse un permiso médico o por luto.

Una trabajadora dijo que renunció debido a comentarios sobre su raza.

La mayoría de las quejas estaban ligadas a productores ejecutivos y directivos, mencionó “BuzzFeed News”, pero un exempleado dijo que Ellen DeGeneres debe asumir mayor responsabilidad por el ambiente laboral de su programa. Las personas que hicieron las denuncias no fueron identificadas.

Las quejas contrastan enormemente con el tono alegre del programa, el comportamiento de Ellen hacia su público y sus exhortaciones a que la gente sea amable y solidaria.

En su comunicado, Warner Bros. dijo que la compañía y Ellen se toman las quejas sobre su “cultura laboral con mucha seriedad” y que su compañía matriz trata de determinar la validez de los señalamientos reportados públicamente y entender las operaciones diarias del programa.

“Como resultado, WarnerMedia entrevistó a docenas de actuales y antiguos empleados sobre el ambiente en ‘The Ellen DeGeneres Show’. Aunque no se corroboraron todas las denuncias, nos sentimos decepcionados porque los primeros resultados de la investigación indicaron algunas deficiencias relacionadas con el manejo cotidiano del programa”.

Se están tomando medidas para hacer varios cambios de personal e implementar otras decisiones, señaló el estudio, sin dar detalles. La investigación interna fue primero reportada por Variety.

Ellen escribió que siente una “profunda compasión” por las personas que son tratadas injustamente o ignoradas, pues ella misma ha sido juzgada por “quien soy”. Ellen DeGeneres ha hablado del precio que pagó por ser abiertamente gay.

“Al haber crecido el programa exponencialmente, no pude mantenerme al tanto de todo y confié en que otros hacían su trabajo como sabían que yo quería que lo hagan. Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y me comprometo a asegurarme de que esto no vuelva a pasar”, subrayó en el memorando oficial.

“Ha pasado demasiado tiempo, pero finalmente estamos teniendo conversaciones sobre equidad y justicia”, dijo Ellen, y agregó que se empujará a sí misma y a otros a “aprender y crecer”.

Indicó que la pandemia del Covid-19 evitó que le diera su mensaje en persona a los empleados, y terminó su misiva diciendo: “Manténganse sanos y seguros” y “Con amor, Ellen”.