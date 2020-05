Anthony Hopkins se une a Tik Tok; su baile provoca elogios

EE.UU.— El consagrado actor Anthony Hopkins es otro de los famosos que no se han resistido y durante esta cuarentena ha descargado la aplicación de Tik Tok.

Y para su debut ha decidido sorprender a todos los usuarios de la app con un ¡baile!

El protagonista de "El silencio de los inocentes" decidió estrenar su cuenta de TikTok con un video en el que muestra sus mejores pasos de baile.

#Drake I’m late to the party... but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK