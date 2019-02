Anuncian a J Balvin entre los artistas del Tomorrowland 2019 

MÉRIDA.- J Balvin forma parte del line up del Tomorrowland 2019, el festival de música electrónica más famosos del mundo que se realizará del 19 al 28 de julio en la localidad de Boom, en Bélgica.

A través de las redes sociales de Tomorrowland, esta mañana se dio a conocer parte de los artistas que se presentarán en el festival. Entre los que destacan Alesso, David Guetta, Steve Aoki, Mike Williams, Yves Deruyter, W&W, Don diablo, Afrojack, Claptone, Martin Garrix, entre otros.

Discover the final headliners of the first wave, welcoming you with joyful beats and magical melodies. pic.twitter.com/5HLUNflIK4

— Tomorrowland (@tomorrowland) February 1, 2019