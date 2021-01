Anuncian nueva canción de Selena Gomez con bardas pintadas en calles de México

La cantante vuelve a conquistar a sus fans mexicanos y latinos con un nuevo tema titulado "De una vez Selena Gomez Baila Conmigo".

MÉXICO.— Distintos murales con la leyenda "De una vez Selena Gomez Baila Conmigo", aparecieron en distintas bardas de varias ciudades de México, tales como la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Necesitamos murales en 🇦🇷🇵🇪🇨🇴🇨🇱🇺🇾🇵🇾🇪🇨🇧🇴

SELENA IS COMING pic.twitter.com/KOApXDY3Zh — 𝖇𝖎𝖇𝖎ˢᵉˡᵖᶦⁿᵏ (@selxpinks) January 12, 2021

Las fachadas pintadas en calles de varios estados de México fueron compartidas por distintos seguidores de la cantante en redes sociales.

Ante este apoyo, Selena Gomez les regalo un "like" a sus seguidores, quienes se unieron a la campaña de promoción de su nuevo sencillo.

¿@SelenaGomez vuelve con música en español? Un mural en México muestra los títulos: “De Una Vez” & “Baila Conmigo” – y Sel likeó varias de las publicaciones sobre este supuesto spoiler. 🤩 #MTVNewsLA pic.twitter.com/fOaTaWvgL8 — MTVLA (@MTVLA) January 12, 2021

Mural terminado de Selena Gomez para sus proyectos “De Una Vez” / “Baila Conmigo” en Cuidad de México, México pic.twitter.com/aFP9Gv1Pc9 — CESAR GOMEZ (@cesargomez2004) January 14, 2021

📹 Nuevo mural de Selena Gomez “Baila Conmigo” en México!!!!!

pic.twitter.com/rEEc2t6ybt — Selena Gomez Spain (@SelGomez_es) January 12, 2021

A la espera de más material en español

Algunos de los llamados "selenators" han dado a conocer que por lo menos dos nuevas canciones serán cantadas en español, como sucedió en enero de 2020, cuando lanzó los temas "Lose You to Love Me" y "Look At Her Now".

#DeUnaVez:

Por el lanzamiento del nuevo sencillo de Selena Gómez. pic.twitter.com/AI9lKjE0mU — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) January 15, 2021

Cabe destacar que Selena en algunas entrevistas había confirmado sus planes de lanzar nuevos temas en español y no sería la primera vez que hace algo especial para el público latino.

De Una Vez disponible ya. Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí. // De Una Vez is out now. https://t.co/iAFLaAT0O9 pic.twitter.com/UayUdxswUh — Selena Gomez (@selenagomez) January 15, 2021

Antes ya se había escuchado "Taki Taki" y la segunda versión de "Who Says".

La campaña de promoción a "De una vez" se ha replicado también en muros de Brasil y Venezuela.

Selenation run the world!



📸 Fans venezolanos han pintado este mural de Selena Gomez en Venezuela para ayudar a la promoción de “Baila Conmigo” y “De Una Vez” allí también. 🇻🇪 pic.twitter.com/ZC3UYaKvfF — Selena Gomez Spain (@SelGomez_es) January 13, 2021

