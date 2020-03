Aplazan estreno de “Black Widow”

Las actividades de “Luis Miguel, la serie”, suspendidas

Marvel Studios y Disney aplazaron anteayer el estreno de “Black Widow”, la película protagonizada por Scarlett Johansson que iba a llegar a los cines el próximo 1 de mayo, debido a la crisis mundial desencadenada por la expansión del coronavirus, informaron medios estadounidenses.

Además de “Black Widow”, el gigante de Mickey Mouse también aplazó ayer los estrenos de “The Personal History Of David Copperfield”, previsto inicialmente para el 8 de mayo; y de “The Woman In The Window”, dispuesto para el 15 del mismo mes.

“Black Widow”, que por ahora no tiene nueva fecha de estreno confirmada, es la primera película del catálogo de Marvel para 2020 y, bajo la dirección de Cate Shortland, cuenta en su reparto con Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt y David Harbour escoltando a Scarlett en su primera cinta como absoluta protagonista encarnando a Black Widow.

Marvel tiene en la agenda otro estreno para este año: la película coral “Eternals” que protagonizarán, entre otros, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington y Kumail Nanjiani.

La cinta “Eternals” fue dirigida por Chloé Zhao y su fecha de estreno, no modificada por ahora, es el 6 de noviembre.

El actor César Bordón, quien forma parte del elenco de “Luis Miguel, la serie”, compartió en sus redes sociales que las actividades “se suspendieron”.

Bordón interpreta al mánager Hugo López en la segunda entrega que retrata la vida de Luis Miguel protagonizada por Diego Boneta (como “El sol”), quien hasta ayer no había publicado nada al respecto.

En su cuenta de Instagram Bordón compartió algunas historias, en una de ellas se le ve en un automóvil y se lee: “Todo parado. Hasta nuevo aviso”, además de dar cuenta de que próximamente regresará a su país Argentina.

Fue en enero pasado cuando se confirmó que la segunda temporada llegaría a Netflix en algún momento de 2020, pero sin fecha confirmada de estreno.

Mientras tanto, una audiencia judicial prevista para el viernes 20 en el caso por presunto homicidio que enfrenta el actor mexicano Pablo Lyle en Miami ha sido cancelada.

Bruce Lehr, uno de los abogados de Lyle, dijo en un correo electrónico que la audiencia fue “cancelada”.

Era la primera audiencia del actor desde que la jueza de Miami Dade Marlene Fernández-Karavetsos le negó permiso para viajar y residir en su país natal mientras se ventila el proceso judicial. En el expediente en línea no hay una fecha nueva.

Lyle está acusado de homicidio por haber golpeado mortalmente a un hombre mayor tras una confrontación vehicular en Miami. Un juez desechó sus alegaciones de que actuó en defensa propia y el actor espera aún que una corte de mayor jerarquía resuelva su apelación.

Por otra parte, el actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, recibieron anteayer el alta hospitalaria en Australia tras permanecer ingresados en el país oceánico desde hace una semana al dar positivo por el Covid-19.

No obstante, la pareja debe guardar todavía una cuarentena, pero “ya se sienten mucho mejor”, precisó Chet Hanks, hijo de ambos, en un vídeo publicado en la red social Instagram.

El matrimonio estaba de viaje en Australia para participar en las labores de producción de la próxima cinta biográfica sobre Elvis Presley que dirigirá Baz Luhrmann, en la que Hanks actuará como el representante del ídolo musical.

El pasado 12 de marzo el propio actor anunció el diagnóstico positivo al realizarse la prueba del coronavirus, después de sentir varios síntomas durante su viaje por la nación oceánica.

Hanks y Wilson permanecieron aislados en el Hospital Universitario Golden Coast, en el estado australiano de Queensland, y publicaron en las redes sociales parte de su día a día y mensajes de agradecimiento a sus seguidores y al personal sanitario.

La producción de la película se ha suspendido, mientras otros actores y miembros del equipo permanecen en aislamiento.— AP, EFE y El Universal

