Aprende del fracaso

Para Ana Brenda Contreras el éxito no fue nada fácil

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Ana Brenda Contreras contó cómo inicio su carrera artística a los 15 años, época en la que se enfrentó al fracaso, sin embargo, dijo, siempre se mantuvo firme ante su idea de querer ser cantante y actriz, ocupaciones con las que soñó desde niña.

La actriz de 33 años, compartió su historia a través de su canal de YouTube, en donde platicó de su debut en el medio artístico en el que lleva 17 años activa, desde 2005, y recordó que sus padres siempre la apoyaron en sus decisiones, a pesar de ser tan joven.

A los 15 años participó en el “reallity show” “Pop Star”, al que logró llegar entre 25 mil participantes. Ese paso significó una etapa “mágica”, y luego formó parte del grupo femenil T de Tila.

A su vez reveló que con ese proyecto musical también tuvo su primer fracaso y tuvo que regresar a Río Bravo, Tamaulipas y escuchar los malos comentarios sobre su repentino regreso; esas críticas fueron el motivo para continuar con su sueño de ser actriz.

La actriz de telenovelas como “Teresa” y “La que no podía amar” describió la permanencia en el medio artístico como un ejercicio de “resistencia”.

Ana Brenda también recordó ese momento de su vida y rompió en llanto: “entendía a mis padres que no era fácil dejar ir a su hija de 15 años, además me llegué a culpar, yo quise hacer lo que yo quería en la vida y hay gente que ya no está hoy por hoy y pude haber pasado más tiempo con ellos”, aseguró.

A los 16 años regresó a Ciudad de México y estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) por dos años y medio, ahí compartió clase con Angelique Boyer y Maite Perroni y desde entonces comenzó a trabajar en telenovelas.