MÉXICO.— Una nueva "anécdota" en la que la figura de Enrique Guzmán se ve envuelta en la polémica ha salido a la luz. Ahora es Juan José Origel, "Pepillo", quien dejó ver que el cantante aparentemente es una persona irrespetuosa y violenta.

El periodista indicó que en aquella ocasión, tuvo miedo de que se desatara una balacera o algo peor en la suite del papá de Alejandra Guzmán.

Fue en el programa “Con Permiso” en el que "Pepillo" le platicó a Martha Figueroa que hace algunos años acudió a ver a Enrique Guzmán en un espectáculo que dio en el centro nocturno 'Estelaris', del hotel Fiesta Americana Reforma. Origel indicó que posteriormente fue invitado al backstage.

“Él hacía su show en el Estelaris, en un hotel de Reforma […] Llego al show, después Enrique Guzmán nos invita a pasar a tomar una copa a su suite. Llegamos, estábamos tomando la copa y de repente entran unos tipos, dos tipos, pero gorilas”, narró “Pepillo”.

Origel continuó diciendo que los sujetos que entraron a la suite y la destrozaron por completo. Afirmó que él nunca supo el motivo de la brutal agresión.

“Enrique se estaba cambiando en su suite y nosotros en la salita para que saliera a saludarnos. Se metieron, no sé qué pasó, aquello quedó hecho pedazos, todo [...] ¿Qué fue lo que sucedió? Pues obviamente, al primer golpazo, salimos volados ¿Tú crees que me iba a esperar a ver qué pasaba? Dije: no, aquí va a haber balacera’ [...] explicó Juan José.

El periodista aseguró que una testigo de lo que sucedió es Lucía Samaniego, una mujer que en ese momento fungía como publirrelacionista del lugar.

