Aracely Arámbula habla sobre su inclusión en la serie de Luis Miguel

Tras mostrarse los primeros adelantos de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", Aracely Arámbula reveló si le gustaría o no que la incluyeran en el proyecto.

A su paso por la alfombra roja del "Cana Dorada Film Festival", la actriz reveló que no aparecerá en la nueva temporada. "Me quedo tranquila porque no sale nada mío y les deseo mucho éxito", dijo.

También contestó si estaría de acuerdo en que saliera su imagen. “No se puede, en este momento no se puede“, aclaró.

Aracely Arámbula negó que esté pidiendo la suma de 60 mil dólares mensuales para la manutención de sus hijos a Luis Miguel. “Son puras mentiras corazón, especulan muchas cosas”.

En cuanto a su carrera, se dijo contenta por la segunda temporada de "La doña", ya que tiene muchos retos y expectativas qué superar respecto a la anterior temporada.

En los nuevos episodios de La doña, Altagracia Sandoval —personaje de Aracely Arámbula— se convierte en una especie de vengadora de las víctimas del feminicidio, pues una banda que secuestra y mata a jóvenes tiene atrapada a su hija.

“Es muy fuerte en cuestión emocional porque ahorita al aire está pasando que secuestran a mi hija, y una como mamá que es, pues es una situación (muy fuerte).” Afortunadamente, en la vida real es muy cercana a sus hijos, y sabe combinar muy bien el trabajo con la maternidad. “Todo mi tiempo es para mis hijos, incluso ahora que voy a hacer gira de teatro, la gira es corta, poquitos días, y luego vuelvo con mis hijos que tienen la prioridad absolutamente”.

La primera edición del Cana Dorada Film Festival, en República Dominicana, ha reunido a artistas del medio del espectáculo, entre ellos a Aracely Arámbula, Marc Clotet, Alejandro Nones, Ana Serradilla, entre otros.

Los fundadores del festival son el actor Fernando Colunga y Raquel Flores. El objetivo de este encuentro en República Dominicana es afianzarse como un puente entre cines de distintas latitudes.

