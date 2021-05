Aracely Arámbula reitera que no aparecerá en "Luis Miguel, la serie"

Pese a que estuvo sonado fuertemente rumores de que al fin Aracely y Luis Miguel habrían llegado a un acuerdo, la cantante desmiente ese chisme.

MÉXICO.— El nombre o imagen de Aracely Arámbula no aparecerá en "Luis Miguel, la serie", su abogado Guillermo Pous lo aclaró e indicó que no hubo arreglo económico, negociación o algún otro acercamiento por parte de Netflix con la actriz.

Tras el estreno del cuarto capítulo de la bioserie del cantante, varios medios aseguraron que Aracely ya había aceptado que se hiciera referencia a su historia con el padre de sus hijos Miguel y Daniel. Pero el representante legal de la actriz desmintió este rumor.

"Es por completo falso, es equivocada la información que dieron, la posición de la señora Arámbula se mantiene exactamente en la misma condición, que fue, no autoriza el uso de su imagen en la serie y no ha existido ninguna otra clase de negociación u oferta para que participara en ella [...] no existió negociación posterior", dijo el abogado Guillermo Pous.