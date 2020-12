Aracely Arámbula viste con encajes y cautiva en redes (Vídeos)

Aracely Arámbula cautivó a miles de fanáticos nuevamente en los últimos días, ¿quieres conocer la razón? aquí te la revelamos.

Recientemente la actriz y cantante, de 45 años de edad, compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram en donde sorprendió a sus miles de seguidores.

En las imágenes se observa a la actriz Aracely Arámbula utilizando un vestido de encaje negro, así como un sombrero que presume en la sesión de fotos.

Como lo hemos visto en múltiples ocasiones, Arámbula se dedica a compartir diversas imágenes de ella, su vida personal y sus proyectos cercanos y fue hace unos días cuando sorprendió con una nueva sesión de fotos.

La exesposa de Luis Miguel conquistó a sus fans en redes sociales luego de revelar que el sombrero que utilizó fue un regalo de su amiga la cantante Edith Márquez.

Como se sabe, Aracely Arámbula tiene dos hijos gemelos junto al cantante, sin embargo, la actriz ha evitado compartir imágenes junto a ellos.

En esta ocasión, la celebridad se encontraba en una sala, lugar en donde realizó una entrevista para un medio, así lo dio a conocer

"FELIZ MARTES #Miarafamiliabella fotos del día de la entrevista con mis queridos Lopez de la K buena con nuestras #MalasNoticiasAA aquí con el sombrero tan lindo que me envío Gina hermosa prima de mi muy querida @edithmarquezlanda saben lo que me gustan y siii me encantó hermosas !!! @xhsula.mx y llena de pulseras" compartió en la red social.