Aracely Arámbula ya tiene novio; no es del medio artístico

Aracely Arámbula confesó que está muy enamorada y que su novio no está relacionado con el medio artístico, lo cual facilita su relación.

Después de seis años de no saberse nada de su vida amorosa, la revista Quien publica que la actriz confirmó que tiene pareja. Aracely Arámbula aseguró estar feliz cuando se le preguntó de su vida sentimental.

Con seguridad, dijo que el hecho de que los medios no la vean acompañada por un hombre no significa que no tenga pareja.

La última vez que la actriz se dejó ver con un galán fue en 2013 cuando mantuvo una relación de varios años con el actor Sebastián Rulli. Desde esa fecha no se sabía nada de su vida amorosa.



“No se tienen que enterar”

Es firme al decir que no se tienen que enterar para que haya (pareja). Muchas veces hay amor y no tienen por qué saberlo, declaró la actriz, quien es madre de Miguel y Daniel, producto de su relación de dos años con Luis Miguel.

Aunque no quiso ahondar mucho sobre el tema, en cuanto a este nuevo amor, dio algunos detalles.

“Él no es público, pero todo muy bien”, insistió la actriz, quien prefiere guardar para sí la identidad de su nueva pareja.

Vuelve a la pantalla

Aracely Arámbula anunció que volverá a la televisión en 2020, aunque no especificó con qué televisora ni el tipo de serie que protagonizará.

“No puedo contar mucho. Esta semana tuve llamados para eso y ya empezamos el próximo año”, informó la actriz de telenovelas como “Corazón salvaje”, “La Doña” y “Abrázame muy fuerte”.