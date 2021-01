Arath y Andrea Legarreta ofrecen disculpas a Nath: más críticas (Vídeos)

Después del escándalo que estalló en Twitter, Arath de la Torre y Andrea Legarreta compartieron sendos vídeos en redes sociales para explicar qué quisieron decir en el programa Hoy.

El actor indicó que su intención no fue apoyar a quienes cometen agresiones sexuales, sino señalar la importancia de denunciar a tiempo estos delitos.

Andrea se expresó en términos similares.

Antecedente

Como dio a conocer Diario de Yucatán en sus distintas plataformas, numerosos usuarios de redes sociales pidieron cancelar el programa Hoy, de Televisa, después de que sus conductores opinaran sobre el caso de abuso sexual que sufrió la youtuber Nath Campos.

Como se recordará, en un vídeo, la joven denunció una agresión sexual, atribuida a Ricardo González (Rix).

Versión de Arath

“Quisiera aclarar un punto que se tocó en el tema de Hoy respecto a la violación de una compañera llamada Nath Campos”, expresa Arath al principio del vídeo que subió a redes sociales.

“En ningún momento estoy de acuerdo con lo que sucedió. En ningún momento estoy apoyando a una persona que haya cometido algún delito. Lo único que dije es que hay que ser muy responsable, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente, y entre más rápido, mejor”, agregó el conductor.

Nota aclaratoria @programa_hoy nunca estaré de acuerdo con ningún tipo de violencia e invito a denunciar !!! Gracias y bendiciones pic.twitter.com/nFRmLnWmbC — Arath De La Torre (@ArathdelaTorre) January 25, 2021

No justifica

También aseguró que “en ningún caso quiso justificar el asalto sexual que sufrió Nath Campos -o cualquier víctima de abusos-, por el hecho de que iba ebria ”.

“Añadió que jamás insultaría a la youtuber porque tiene tres hijas maravillosas y quiere un mundo mejor para las mujeres, y pidió no descontextualizar sus palabras.

Denuncien

“En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer. En ningún momento he dicho que es mentira lo que está sucediendo. No se esperen, denuncien. Tengo dos hijas maravillosas, tengo una mujer que está filmando este video” .

“Les pido de favor que no descontextualicen las cosas que nosotros hacemos. De ninguna manera me metería jamás con una mujer en ese aspecto, porque tengo tres hijas maravillosas y quiero un mundo mejor”.

En descargo

Por último, y sin referirse en concreto a Nath Campos, se disculpó con las víctimas de abuso a las que ofendió con sus declaraciones.

“Si en algún momento llegué yo a lastimar a alguna mujer que ha sido violentada, ofrezco una sincera y absoluta disculpa. Pero estoy tranquilo y estoy consciente de que las cosas con amor se resuelven. Y no se dejen. A denunciar a la gente que abusa no solo verbalmente, físicamente. Físicamente, verbalmente. Hay que denunciar”.

También Andrea

A la publicación del vídeo de disculpas de Arath, también se le unió Andrea Legarreta, otra de las conductoras del programa Hoy, que fue duramente criticada por sus desafortunados comentarios por el caso de Nath Campos.

Este vídeo es para @nathcampost con el corazón en la mano. Mi intención jamás fue poner en duda tus declaraciones. Siempre he estado en contra de la violencia de género y cualquier tipo. Soy mujer, soy madre, hija, amiga y ofrezco disculpas de corazón. https://t.co/MUeT2OjJcN — Andrea Legarreta (@AndreaLegarreta) January 25, 2021

“Este vídeo es para @nathcampost con el corazón en la mano. Mi intención jamás fue poner en duda tus declaraciones. Siempre he estado en contra de la violencia de género y cualquier tipo. Soy mujer, soy madre, hija, amiga y ofrezco disculpas de corazón” , escribió en Twitter Andrea.

Efecto contrario

Sin embargo, los vídeos de Arath de la Torre y Andrea Legarreta no convencieron a los usuarios de Twitter, quienes los criticaron por exigir a las víctimas de violencia de género que denuncien de inmediato, sin entender que tras la agresión enfrentan todo un proceso de trauma, depresión y miedo, entre otros sentimientos.

“Una víctima de violación puede denunciar en el momento que se sienta lista, así hayan pasado años y eso no le quita credibilidad ni validez a su acusación. Hay que respetar el tiempo de cada quien para denunciar. Yo sí les creo”, comentó @vcsl_.

Una víctima de violación puede denunciar en el momento que se sienta lista, así hayan pasado años y eso no le quita credibilidad ni validez a su acusación. Hay que respetar el tiempo de cada quien para denunciar. Yo sí les creo 💜 — VS♡ (@vcsl_) January 25, 2021

“Qué frustrante que den ese mensaje, qué triste que piensen que así de fácil las cosas se resuelven, ojalá el abuso solo dejara secuelas físicas y no emocionales o psicológicas, porque esas son las más cabronas de sanar”, apuntó @AyZebra.

El “corazón en la mano” queda sobrando cuando ya se habló desde una postura ignorante y desinformada. No todos los temas (menos este) deben de ser tocados en un programa que no tiene nada de seriedad, ahí está la delgada línea. — Tania Jara (@TaniaJara12) January 26, 2021

Con información de redes sociales e infobae.com