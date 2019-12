Ari Borovoy da su versión sobre el conflicto con OV7 (Video)

A una semana de la polémica y pleito entre Ari Borovoy y OV7, el cantante rompió el silencio y publicó un vídeo para hablar del tema.

Ari empezó diciendo que en los últimos días ha recibido muchos mensajes de amor y cariño y otros de “no tanto amor”, lo cual “entiende”. Según relató, en su oficina con BOBO Producciones, fue cuestionado acerca de cómo pudo subirse al escenario el día 28 de noviembre, sabiendo las posibilidades de que no le fuera nada bien con sus fans.

“No lo pensé ni siquiera, el que nada debe nada debe y es el 90´s Pop Tour y la onceava Arena, hay que dar la cara a la gente”, aclaró.

Sobre la reacción del público que lo recibió con fuertes abucheos, dijo “lo entiendo, en su momento no sabían qué estaba sucediendo” y aclaró que en el concierto del día siguiente, “todo cambió” de forma abrupta.

“Es muy probable que mucha gente no se haya enterado, porque regularmente uno se entera más de las cosas negativas o las que son distintas a lo que comúnmente sucede; el día 29 todo cambio porque la gente que me conoce desde hace 30 años sabe que no me gustan los juegos chuecos y que son una persona leal”.

Ari Borovoy enfatizó en que se preocupa por sus fans y que cada día intenta ser una mejor persona y hacer las cosas de la mejor manera posible.

“Solo me queda lo que dije en ese momento, tiempo al tiempo. No puedo, no debo decir más, la gente que me conoce sabe que no estoy mintiendo”, reiteró.

El cantante y empresario explicó que el prefiere quedarse callado y lograr la paz, además de que algo que tiene muy en claro es nunca defraudar a sus seguidores.

“Lo más lindo de mi vida ha sido poder estar arriba de los escenarios y he vivido gracias a todos los fans; podría empezar diciendo que fans de OV7 pero no, ahora el 90´s Pop Tour me ha dado la oportunidad de llegarle a más personas y lo tengo muy claro, yo nunca los voy a defraudar; no soy una persona que le guste ni que vaya por la vida así, no soy así”, dijo Ari Borovoy.

También explicó que no es la primera vez que se habla “horrible y feo” tanto de él como de su compañía y está consciente de que sucederá en otras ocasiones. “Es muy sencillo que a la gente no le guste lo que estás haciendo; siempre voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible y no nada más para mí y por convicción propia, sino para todos ustedes y toda la gente que me ha seguido”.

Ari Borovoy se comprometió a no defraudar a sus seguidores y añadió que todo lo que hace es con “amor” y para que perdure.

Acerca de por qué decidió compartir ese mensaje, dijo que no lo pensó mucho e incluso ya estaba en pijama listo para descansar previo a su concierto del día siguiente.

¿Habrá gira de OV7?

La gira del 90´s Pop Tour finalizará el 11 de noviembre en la Arena Monterrey, mismo lugar donde comenzó un 24 de marzo del 2017. Con respecto a OV7 y qué pasará con la gira por los 30 años de la banda, Ari Borovoy no mencionó nada.

Aunque se había anunciado que comenzarían la gira de OV7 en el primer trimestre del 2020, hasta el momento ninguno de la agrupación ha dado información al respecto.

