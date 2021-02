Ariadne Díaz revela que tuvo Covid otra vez

MÉXICO.- Los famosos no están exentos del Covid, un ejemplo es la actriz Ariadne Díaz, quien hace unos meses le dijo a sus seguidores que tuvo coronavirus, pero con síntomas leves. Sin embargo, recientemente volvió a tener el virus, esta vez con una sintomatología más persistente.

A través de sus historias de Instagram, Ariadne le reveló a sus seguidores que la razón de su ausencia en redes sociales había sido su segundo contagio de Covid.

“Tuve COVID-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”, dijo, a la vez que recalcó que se siente afortunada de que sus síntomas no hayan requerido hospitalización.

“Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio COVID-19 dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve con buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí tuve un dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien”, destacó la actriz de 34 años.

No contagió a su familia

Díaz también contó que está muy agradecida de haberse recuperado y de que ni su esposo ni hijo sintieran los efectos de este virus, pues ella fue la única que dio positivo.

“Cabe mencionar que de las cosas más agradecidas que me hacen sentir es que este niño cachetón que está aquí y su papá… las dos veces han salido negativos ellos dos, las dos veces se han sentido perfectos, entonces eso también me hace sentir muy contenta y agradecida con la vida, y ¡ya estoy aquí otra vez!”, añadió.