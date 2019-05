Ariana Grande cancela shows por una alergia

Dice estar en “shock” al descubrir qué lo causó

Ariana Grande anunció a través de sus redes sociales que, muy a su pesar, se había visto obligada a cancelar las dos actuaciones que tenía previsto ofrecer en Tampa y Orlando, respectivamente, debido a problemas de salud.

Tras disculpase varias veces con sus seguidores, a quienes prometió reponer las fechas en otoño próximo (debido a su agenda llena), la cantante y actriz también explicó que se había despertado sintiéndose “inexplicablemente” enferma y que su médico le había ordenado guardar reposo.

En otro mensaje, dijo que la razón de su estado de salud la ha dejado en shock.

“Una breve actualización: hemos descubierto que… he tenido una desafortunada reacción alérgica al tomate y básicamente se me cerró la garganta. Todavía tengo la sensación de que estoy intentando tragar un cactus, pero me voy recuperando poco a poco. Gracias por todos por su cariño y comprensión. Me muero de ganas de regresar a Tampa y Orlando para actuar en noviembre”, declaró.

Finalizó su mensaje señalando lo irónico de la situación: “No hay NADA más injusto que una mujer italiana desarrolle una intolerancia a los tomates en plena veintena”.