Ariana Grande gana su primer Grammy

LOS ANGELES (AP) — Ariana Grande ganó su primer Grammy el domingo, pero no estuvo ahí para recibirlo. La cantante decidió faltar a la ceremonia tras una pelea pública con el productor del espectáculo.

Grande obtuvo el premio al mejor álbum pop vocal por “Sweetener“, superando a Taylor Swift, Kelly Clarkson, Pink, Shawn Mendes y Camila Cabello. Recurrió a Twitter para expresar que su victoria era “salvaje y hermosa.”

“Sé que no estoy ahí esta noche“, escribió en la red social. “Créanme, lo intenté y todavía desearía realmente que hubiese funcionado.”

i know i’m not there tonight (trust, i tried and still truly wished it had worked out tbh) and i know i said i try not to put too much weight into these things …. but fuck ……. 🥺 this is wild and beautiful. thank you so much.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 10 de febrero de 2019