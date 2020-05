Ariana Grande presenta a su novio Dalton Gómez en video musical

EE.UU.— La cantante Ariana Grande ha presentado a su novio Dalton Gómez, en el nuevo video que lanzó en compañía del cantante Justin Bieber: 'Stuck with you'

En el clip en el que aparecen famosos en pareja, resalta la presencia de Justin Bieber y Hailey Baldwin; y por supuesto Ariana, quien confirma que ya se encuentra en una relación al mostrarse dándole un beso a Dalton.

En el video musical de la canción 'Stuck with you', que parece haber sido grabado con cámaras caseras y celulares, aparecen los cantantes con sus respectivas parejas.

Sin embargo, Ariana intenta despistar a sus seguidores, ya que la mayor parte del video aparece sola en su casa pasando la cuarentena.

Incluso aparenta ser una chica que anhelaba la compañía de alguien, pues en una parte del video se muestra cantando melancólicamente mientras toma una copa de vino y acaricia a su perro.

Pero antes de finalizar el video muestra que no está solo como se creía; en el minuto 3:37 la cantante sale en compañía de un hombre con el que baila, se besa y abraza tiernamente.

i’m so happy for her what. this is the cutest thing stop stop. 🥺 #STUCKWITHU pic.twitter.com/tcSGNdhyf8